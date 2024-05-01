В Китае обрушился мост на автомагистрали, 24 человека пострадали

В провинции Гуандун на юге Китая произошел обвал участка автомагистрали протяженностью 17,9 метра, в результате чего погибло не менее 24 человек, сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел в среду в два часа ночи по местному времени (9 часов вечера вторника по московскому времени). Обрушение привело к падению 18 автомобилей с обрыва.

В течение последних двух недель в некоторых районах провинции Гуандун наблюдались сильные дожди и град, что могло способствовать обрушению.

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Рената Валеева