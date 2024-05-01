С 1 июля 2024 года тарифы на ЖКУ снова вырастут

Стоимость жилищно-коммунальных услуг возрастет в ряде регионов России с 1 июля 2024 года.

Республика Хакасия — на 4%

Забайкальский край — на 15%

Москва — на 11%

Санкт-Петербург — на 9,8%

Московская область — на 10,7%

Ленинградская область — на 10,2%

Крым, Марий Эл, Коми, Якутия, Приморский и Хабаровский края, Курская, Новосибирская, Ростовская и Самарская области — на 9,5%

Владимирская, Калужская, Орловская, Смоленская и Тамбовская области — в пределах 10%

Эксперт по ЖКХ Надежда Блинкова отметила, что индексация коснется только коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, газоснабжение), тарифы на содержание и ремонт жилья устанавливаются региональными властями или жителями.

В разных регионах и даже населенных пунктах одного региона тарифы могут различаться. Увеличение платы за ЖКУ сверх установленных индексов не допускается, за исключением применения повышающих коэффициентов.

Тарифы на коммунальные услуги повышались в декабре 2022 года. В 2023 году правительство утвердило индексы изменения платы на 2024 год и последующие периоды:

2024 год — 9,8%

2025 год — 5,7%

2026 год — 4%

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Рената Валеева