Пассажирка пронесла газовый баллон на борт самолета компании Nordwind в аэропорту Пулково

Пассажирка успешно пронесла газовый баллон на борт самолета компании Nordwind в аэропорту Пулково. В ночь сегодняшнего дня самолет Airbus A321 (RA-73326) авиакомпании «Северный Ветер» готовился к вылету рейса N4307 из Санкт-Петербурга в Омск.

По словам пассажиров этого рейса, во время посадки обеспокоенная девушка обратилась к бортпроводникам с подозрительным предметом. У нее был газовый баллон, который она успешно пронесла через все проверки, хотя его перевозка на борту самолета запрещена.

Как ей удалось обойти службу авиационной безопасности аэропорта Пулково и пронести баллон на борт воздушного судна не ясно. Пассажирку не удалили с рейса, а лишь изъяли у нее газовый баллон. После этого самолет с некоторой задержкой отправился в Омск.

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Рената Валеева