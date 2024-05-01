Боксер Тищенко не стал осуждать атлетов, меняющих гражданство ради Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко считает сложным решение ряда отечественных спортивных федераций, включая боксерскую, отказаться от участия в Олимпиаде-2024 в Париже при текущих условиях МОК.

— Я понимаю, что для многих спортсменов Олимпиада — это единственный шанс в жизни. Участие в Играх — это мечта и цель для любого спортсмена. Однако, с учетом текущей обстановки, это, вероятно, правильное решение, хотя оно очень сложное и трудное для спортсменов, — отметил Тищенко в интервью «Интерфаксу».

— Несмотря на это, у нас есть другие соревнования, которые также интересны, как Олимпийские игры: Игры БРИКС, Игры Дружбы, мы будем участвовать там и поддерживать наших спортсменов. Хотя это не полноценная альтернатива Олимпиаде — там меньше видов спорта и стран-участников. Но нужно начинать с чего-то. Это первый шаг, и для спортсменов это тоже своеобразное облегчение, где-то им все равно нужно выступать, — подчеркнул российский боксер.

Тищенко не считает ничего преступным в решении некоторых отечественных спортсменов сменить гражданство для участия в Олимпиаде.

— Я не буду осуждать никого, это личное дело каждого спортсмена. Для многих из них, как я уже говорил, участие в Олимпиаде — это мечта, которая может никогда не сбыться. Пусть едут, пробуют — я не вижу в этом ничего криминального, — сказал Тищенко.

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Рената Валеева