За 2023 год пожарно-спасательные подразделения совершили более 2,8 миллиона выездов
За 2023 год пожарно-спасательные подразделения совершили более 2,8 миллиона выездов. Из них:
- более 360 тысяч — на тушение пожаров;
- свыше 230 тысяч — на проведение аварийно-спасательных работ;
- еще более 100 тысяч — для ликвидации последствий ДТП.
Благодаря профессионализму и самоотверженности пожарных было спасено более 26,7 тысячи человек.
В настоящее время в стране действуют более 20 тысяч общественных объединений пожарной охраны, в состав которых входят более 9 тысяч добровольных пожарных команд и 25 тысяч добровольных пожарных дружин.
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