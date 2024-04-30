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За 2023 год пожарно-спасательные подразделения совершили более 2,8 миллиона выездов

19:22, 30.04.2024

За 2023 год пожарно-спасательные подразделения совершили более 2,8 миллиона выездов. Из них:

  • более 360 тысяч — на тушение пожаров;
  • свыше 230 тысяч — на проведение аварийно-спасательных работ;
  • еще более 100 тысяч — для ликвидации последствий ДТП.

Благодаря профессионализму и самоотверженности пожарных было спасено более 26,7 тысячи человек.

В настоящее время в стране действуют более 20 тысяч общественных объединений пожарной охраны, в состав которых входят более 9 тысяч добровольных пожарных команд и 25 тысяч добровольных пожарных дружин.

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Разиль Самигуллин
Общество

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