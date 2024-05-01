Экс-игрок «Амура» Егор Коршков подписал контракт с ХК «Ак Барс»

Фото: Динар Фатыхов

27-летний форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2025/26. В прошлом сезоне он выступал за «Амур», проведя 73 матча и набрав 47 (17+30) очков при полезности «+12». Об этом сообщили в telegram-канале клуба.



— Егор — один из лучших игроков на рынке этого межсезона. Он высокий форвард, отлично работает у ворот, обладает хорошим хоккейным чутьем. Прошлый сезон показал, что Егор готов к высокому уровню конкуренции, и на него было много претендентов. Мы рады его переходу в наш клуб, — отметил главный тренер Марат Валиуллин.



— Я рад быть в таком престижном клубе, как «Ак Барс», где всегда ставят перед собой высокие цели. Жду с нетерпением приезда на сборы, чтобы познакомиться с командой, атмосферой на арене и в городе. Многих ребят в составе я уже знаю: Семена Кошелева, Диму Юдина, Никиту Лямкина, общался с Тимуром Биляловым. Я знаю, что у меня и Никиты одинаковый любимый номер. Пока не решил, какой выберу в Казани, но 96-й точно не возьму, — рассказал Егор Коршков.

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Рената Валеева