В топ самых высокооплачиваемых вакансий для россиян попала должность с релокацией из страны

В список самых высокооплачиваемых вакансий для россиян вошла должность с переездом из РФ. В мае был составлен обзор предложений с наивысшими зарплатами для граждан РФ. Востребован отоларинголог с заработной платой до 800 тыс. в месяц, который готов переехать в ОАЭ, имеет опыт работы не менее пяти лет и владеет английским языком. Это свидетельствует о том, что спрос не ограничивается только IT-специалистами из России, но также касается и российских врачей. Об этом пишет telegram-канал «Суровая экономика».

Другой работодатель ищет стоматолога-универсала в Москве с возможным доходом до 700 тыс. Обязанности включают диагностику и лечение заболеваний полости рта, а также разработку и реализацию комплексного плана терапии. Сфера стоматологии является престижной, и в некоторых клиниках зарплаты этого профиля достигают значительных сумм. По данным «ГородРабот.ру», в конце 2023 года средняя зарплата такого специалиста в РФ превышала 106 тыс.

Третье место занимает должность судового электромеханика в Архангельске с заработной платой в размере 405 тыс. Требуется наличие всех необходимых танкерных и морских документов, опыт работы в отрасли не менее пяти лет и хорошее знание английского языка. Это подтверждает, что в России есть спрос не только на специалистов «в белых воротничках», но и на квалифицированных рабочих, которые получают высокие доходы из-за дефицита кадров.

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Рената Валеева