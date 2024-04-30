Хороший детектив, Дарья Донцова и элитарная литература

В Национальной библиотеке обсудили детективы с писательницей Лорой Кейли

Фото: Динар Фатыхов

Детектив — один из самых популярных литературных жанров. Кто-то читает их, чтобы пощекотать нервы (если речь идет и мистических детективах или триллерах). Другие же хотят отвлечься от своих проблем и переключиться на чужие. А третьи просто любят разгадывать загадки. На книжном рынке множество детективов разнообразных поджанров и тематик. Есть национальные детективы, такие как скандинавские, китайские, японские, американские и т. д. У них своя специфика и даже свой канон. В Национальной библиотеке РТ писательница Лора Кейли и профессор КФУ Лилия Хабибуллина поговорили о том, что такое современный детектив и как хорошее произведение отличить от плохого.

Что такое хороший детектив?

Где есть спрос — есть и предложение. Это правило действует и на рынке творчества. Людям нравится читать детективы, поэтому сейчас их такое количество, что практически невозможно уследить за появлением новых авторов и новинок. И далеко не всегда эти книги отличаются высоким качеством.

«Хороший детектив — это роман, в котором все развешанные ружья стреляют, все «крючки» срабатывают. Хороший детектив автор пишет не просто так, он разбрасывает эти «крючки», на которые ловится читатель. И безусловно, в хорошем детективе должен быть финал, который раскроет тайну, но без рояля в кустах. Не очень хорошо, когда опытный читатель догадается о личности убийцы на середине книге. Думаете, он обрадуется? Нет. До самого конца он будет думать, что это какая-то авторская уловка, и вот сейчас раскроется правда. Если такого не происходит, читатель начинает думать, а чем он хуже писателя, и зачем нужно было писать эту книгу, если я сам до всего додумался», — рассказала писательница Лора Кейли.

Писательница Лора Кейли. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Филолог и профессор КФУ Лилия Хабибуллина отметила, что детектив — это в первую очередь книга. Поэтому помимо захватывающей истории и разбросанных «крючков» важен сам текст и как он написан. «Для меня хороший детектив тот, в котором есть интертекст, то есть отсылки к другим детективам. Хорошо, если в книге есть отсылки к реальности, ирония по отношению к реально происходящим событиям или явлениям. Хорошо написанная книга всегда многоуровневая. Если, кроме детективного сюжета, есть над чем посмеяться и подумать, тогда это хороший детектив», — сказала Хабибуллина.

Филолог и профессор КФУ Лилия Хабибуллина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она также добавила, что если в детективе есть только сюжетная составляющая, то это тот уровень жанра, который был актуален в начале XX века. Для современного читателя просто захватывающей истории недостаточно. Тем более, сейчас писатели часто уходят от жесткого следования жанру и стараются сделать произведение мультижанровым, то есть совместить раскрытие преступления с мистикой, добавить психологизма и даже научной фантастики.

Что не так (или так) с Донцовой?

Ни один разговор про детективы не обходит стороной творчество Дарьи Донцовой. И часто упоминание ее имени идет с негативной окраской. Писательницу обвиняют в слишком примитивных сюжетах, в создании плоских персонажей и во всех смертных писательских грехах. Но при этом ее книги продаются невероятными тиражами.

«Знаете, почему она так популярна? Потому что люди с ее книгами отдыхают. А еще они знают на 100%, какие эмоции получат. Никаких сюрпризов в ее книгах не будет. Именно за этим к ней и идут. Это стабильность. Не всем хочется сильно напрягаться и искать подтексты», — сказала Лора Кейли.

Книги Лоры Кейли. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Донцову часто еще называют главной писательницей для поездок в метро. Потому что ни шум, ни посторонние люди не мешают поглощению сюжета, в отличие от интертекстуальных детективов. Книги с подтекстом сложно читать в транспорте, поскольку иногда приходится гуглить дополнительную информацию или даже делать записи, чтобы не упустить что-то важное или самому не запутаться.

К примеру, Лора Кейли рассказала об отзывах на свой роман «Колокол». По ее словам, это очень многослойное произведение, которое сложно понять без подготовки. Многие негативные отзывы на этот детектив как раз связаны со сложностью в понимании сути книги.

Почему жанровой литературы нет среди номинантов на премию «Большая книга»?

Такой вопрос задала модератор и заведующая отделом библиотечно-выставочных проектов и развивающих программ Национальной библиотеки РТ Оксана Исаева. Довольно долгое время считалось, что жанровая литература — это литература низкого уровня. Тут нужно сделать оговорку, что так считалось в России. Ни в одной другой стране никому не пришло бы в голову проводить такое разделение. Вряд ли кто-то в США, а там самый большой книжный рынок в мире, назовет Стивена Кинга второсортным писателем. И вряд ли кто-то причислит к таковым Агату Кристи в Великобритании. Да и в России уже ситуация давно изменилась, и на жанровую литературу перестали смотреть как на что-то низкого качества.

Заведующая отделом библиотечно-выставочных проектов и развивающих программ Национальной библиотеки РТ Оксана Исаева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У Лоры Кейли по этому поводу довольно необычное мнение: «У нас в «Большую книгу» ходят господа из одной редакции. Каждый год участвуют в «Большой книге» и сами себе вручают премии».

Но это не совсем так. Неизвестно, на какое именно издательство намекала Лора Кейли. Но если посмотреть длинный список премии «Большая книга», то в нем представлены совершенно разные издательства: «Редакция Елены Шубиной», «Самокат», «Альпина. Проза», АСТ, «Дом историй» и т. д. Это только среди крупных издательств, а еще огромное количество небольших или независимых издательств. А также не совсем корректно говорить, что жанровая литература не попадает в длинные и короткие списки. К примеру, сейчас в длинном списке хоррор Дарьи Бобылевой «Магазин работает до наступления тьмы» и Светланы Тюльбашевой «Лес», а также герметичный триллер Яны Вагнер «Тоннель».

Лора Кейли также объяснила снисходительное отношение к детективам тем самым разделением литературы на жанровую и элитарную. По ее словам, главное различие между ними заключается в том, что у жанровой можно определить жанр, а у элитарной — нет. Поэтому элитарная кажется более сложной, а значит, это один из критериев попадания в списки премий. Но Лилия Хабибуллина не согласилась с таким определением.

«Элитарная литература — это литература, авторы которой совершают литературные открытия. Они пишут так, как никто никогда до них не писал. Или пишут о том, о чем до них не писали. Когда-то авторы, которые создали детектив, тоже сделали то, чего никто до них не делал. Также и автор детективов может сделать литературное открытие, и тогда моментально станет представителем высокой литературы. Но все-таки элитарная литература — это та литература, которая двигает литературный процесс вперед. А формульная литература опирается на существующие правила и действует в их рамках», — добавила Хабибуллина.

Но и Хабибуллина, и Кейли считают, что в большей степени попадание в списки премий определяется «тусовочным аспектом». И тут только время расставит все на свои места и покажет, кто был большим писателем, а кто — проходным.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».