Нападающий Рафаэль Бикмуллин покинул ХК «Нефтехимик»

Нападающий Рафаэль Бикмуллин покинул ХК «Нефтехимик». Об этом сообщил официальный telegram-канал клуба.

Он вырос в ДЮСШ «Нефтехимик» и выступал за «Реактор» в чемпионатах МХЛ, где завоевал серебряные и бронзовые медали. За время своего выступления в составе «Нефтехимика» Рафаэль сыграл 251 матч, набрав 69 очков (36+33).

— Мы выражаем благодарность Рафаэлю за его труд и желаем ему успехов и побед в будущей карьере, — пишет хоккейный клуб в канале.

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Рената Валеева