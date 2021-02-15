Итоги дня: Элвин Грей vs Роспотребнадзор, приговор экс-главе Марий Эл и предложение Путину от Маска
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на 15 февраля:
- Элвин Грей отменил все концерты в Татарстане. Певец обвиняет во всем Роспотребнадзор. Он утверждает, что ведомство несправедливо оштрафовало его за сольный концерт в Казани. Грей заявил, что из опасений новых штрафов он пока не будет выступать в РТ. В Роспотребнадзоре ответили, что концерты в республике проводить можно беспрепятственно, главное, чтобы соблюдались все требования. Ведомство продолжает настаивать: во время декабрьского выступления артиста зрители не носили масок и не сидели на местах.
- Жители казанских пригородов возмущены обновленным генпланом Богородского сельского поселения. Оказалось, что по инициативе застройщиков из него исчезли несколько школ и детсадов. Еще одной проблемой является дорога, только по ней жители Куюков могут выехать к трассе М7. В исполкоме уверяют, что проект, против которого сейчас бунтуют жители Куюков, обсуждали на сельских сходах, а 3 февраля 2021 года по нему прошли публичные слушания.
- В 2020 году ГИБДД России вынесла в отношении автовладельцев с помощью камер более 145,5 млн штрафов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 19,2% «Реальное время» подсчитало, что каждая камера в стране должна была за год вынести по 7 822 решения, чтобы получилась итоговая сумма. В день в стране должно выписываться не менее 21 штрафа.
- Глава Башкортостана Радий Хабиров раскритиковал доклад главы Минтруда РБ Ленары Ивановой о Годе здоровья и активного долголетия. «Башлыка» возмутило, что в докладе нет планов по сокращению смертности.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минэкономики РТ напомнил о поставленной им год назад задаче: за 10 лет достичь уровня ВРП в 5 трлн рублей. Глава республики согласился, что план придется скорректировать, но задача остается.
- В этом году для обеспечения роста доходов населения и перехода к развитию экономики республика должна обеспечить рост ВРП на 3,9%. В 2020 году ВРП Татарстана в 2020 году снизился по сравнению с показателем предыдущего года на 2,9% — до 2,447 трлн рублей
- Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рекомендовал Татарстану обновить основные положения социально-экономической стратегии-2030. По его словам, необходимо разработать адаптационные сценарии развития экономики для преодоления шоков и дополнить ее мерами по цифровизации экономики.
- Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода начал зачитывать приговор бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову. Его признали виновным во взяточничестве. Материалы дела составляют более 200 томов, и оглашение приговора может занять несколько дней.
- Сегодня в Казани проводили в последний путь бывшего председателя Арбитражного суда РТ, заслуженного юриста РФ и РТ Рашита Салахова. Рашит Исламович скончался на 80-м году жизни. Проститься с ним пришли первые лица республики, а также высокопоставленные деятели системы правосудия, которые отзывались о нем не только как о специалисте, но и как об учителе.
- В Кремле оценили предложение Илона Маска пообщаться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал интересным приглашение бизнесмена для общения в соцсети Clubhouse. Но российские власти хотят знать, о чем пойдет разговор: «Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать».
- Москва возглавила рейтинг российских регионов по качеству жизни. Татарстан остался на четвертом месте. Республику кроме столицы опережают Санкт-Петербург и Московская область.
- Кабмин Татарстана утвердил правила поведения граждан при чрезвычайных ситуациях или введении режима повышенной готовности. Среди прочего в документе указано, что при введении режима повышенной готовности граждане обязаны соблюдать общественный порядок, иметь при себе документы и предъявлять их по первому требованию уполномоченных лиц.
- В Казани за отсутствие вывесок на двух языках бизнес оштрафовали на 1,5 млн рублей. В прошлом году рассмотрели 477 дел об административных нарушениях в отношении заведений общепита, гостиниц и другого бизнеса. Представитель исполкома татарстанской столицы объяснил, что штраф налагается, если предприниматель ранее уже привлекался к административной ответственности.
- Одного из задержанных после согласованного митинга против задержаний и репрессий в Казани арестовали на семь суток. Задержанный оказался жителем Калужской области. Молодого человека отправили под арест за неповиновение требованию полицейского.
- Европейский союз последовательно разрывает отношения с Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.
- Верховный суд России внёс в Госдуму законопроект о введении в УК понятия «уголовный проступок». Согласно законопроекту, уголовным проступком признается «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», за исключением ряда преступлений.
Евгений КалашниковОбществоВласть Татарстан
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