В Казани за отсутствие вывесок на двух языках бизнес оштрафовали на 1,5 млн рублей

Фото: Илья Репин

По правилам благоустройства Казани и в соответствии с законом РТ о госязыках, информация на учреждениях города должна доводиться до потребителя на русском и татарском языках, напомнил сегодня во время «делового понедельника» начальник управления по организации деятельности административных комиссий аппарата исполкома Артур Мухаметшин.

По его информации, в прошлом году рассмотрели 477 дел об административных нарушениях в отношении заведений общепита, гостиниц и другого бизнеса. В Казани принято 402 решения о внесении предупреждений и 46 решений о штрафах на сумму 1,57 млн рублей. Штраф налагается, если лицо ранее уже привлекалось к административной ответственности, пояснил Мухаметшин. В результате взыскано штрафов на сумму 681 тыс. рублей.

В минувшем июне увеличили срок уплаты штрафов с 60 до 180 дней. Несмотря на это, из-за того, что предприниматели не исполняли свои обязательства, исполком направил 25 постановлений в службу судебных приставов, взыскали 19 штрафов на сумму 208 тыс. рублей. За неуплату административных штрафов комиссия составила 12 протоколов, мировые судьи рассмотрели 10 протоколов, по ним наложили штрафов на сумму 180 тыс. рублей. В прошлом году устранили 10 нарушений, по 21 нарушению предъявлены досудебные претензии, в суды направили пять исков об устранении нарушений, по двум из них требования удовлетворили.

В январе этого года комиссия рассмотрела 14 дел об административных правонарушениях и приняла 12 решений о вынесении предупреждений.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане с 1 февраля проходит конкурс по выявлению ошибок в названиях и надписях на вывесках и информационных табличках на татарском языке. Он продлится до 1 сентября.