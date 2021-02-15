Одного из задержанных после согласованного митинга в Казани арестовали на 7 суток

Фото: "Казанский репортер"

Одного из задержанных после согласованного митинга против задержаний и репрессий в Казани арестовали на семь суток. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Вахитовского городского суда Казани.

Задержанный оказался жителем Калужской области. Молодого человека отправили под арест за «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей».

Фото: Максим Платонов

Напомним, что в Казани на площади Тысячелетия вчерв прошел согласованный митинг против задержаний и репрессий. После митинга на улице Баумана задержали девять активистов «Социалистической альтернативы» из Москвы. Шестерых отпустили без составления административного протокола, еще двое получили штрафы.



Ольга Плешкова