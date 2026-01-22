Татарстанцев предупредили о морозах до -33 градусов предстоящей ночью и утром 23 января

Днем в северных районах республики сохранится температура воздуха -25 градусов

Фото: Динар Фатыхов

Предстоящей ночью и утром 23 января температура в Татарстане, в том числе в Казани, опустится до -25... -27 градусов, а в северных и восточных районах — до -33 градусов. Об этом сообщает пресс-служба РСЧС.

— Днем в северных районах республики сохранится температура воздуха -25 градусов, — отмечается в сообщении.

Сотрудники призвали татарстанцев к осторожности во время передвижения по улицам и дорогам.

— Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб — 112, — напомнили местным жителям.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «нужно быть обязательно готовыми» к морозам и снегопадам в ПФО.

Никита Егоров