145,5 миллиона штрафов с камер ГИБДД — это много или мало?

В 2020 году ГИБДД вынесла в отношении автовладельцев с помощью камер более 145,5 млн штрафов — это на 19,2% больше, чем годом ранее. Чаще всего штрафы с камер «прилетают» за превышение скорости — в совокупности с постановлениями, которые вынесли инспекторы, автомобилисты в России получили 124 млн штрафов. Вторая по «популярности» категория — нарушение требований дорожных знаков и разметки, за это за год выписали 13,6 млн штрафов.

За проезд на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика выписано 5,2 млн рублей штрафов, за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части — 2,9 млн штрафов. Еще 2,8 млн штрафов российские автомобилисты получили за управления неисправным транспортным средством, по 2,6 млн рублей — за непристегнутые ремни или отсутствие мотошлема, а также нарушения, связанные с автострахованием.

По сравнению с 2019 годом перечень наиболее «популярных» нарушений значительных изменений не претерпел, пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы МВД РФ. Общую сумму штрафов в МВД пока не раскрывают.

По сравнению с 2019 годом перечень наиболее «популярных» нарушений значительных изменений не претерпел. Фото: speedcam.online

145,5 миллиона штрафов — это:

— По 7 822 постановления на одну камеру в год. В конце декабря 2020 года замглавы ГИБДД России Владимир Кузин рассказывал, что в России, за исключением Чукотского АО, функционируют 15 тысяч стационарных и 3,6 тысячи мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД.

— По 21 штрафу в день, исходя из тех же подсчетов.

— Не менее чем 2,75 штрафа с камеры на каждый автомобиль в России. В начале 2020 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 52,9 млн единиц, 84% от этого количества приходится на легковые автомобили.

— 99,6 миллиарда рублей штрафов, если взять за основу среднюю сумму штрафа в 685 рублей — ее можно вычислить по данным за 9 месяцев 2020 года, которые ГИБДД также приводила в декабре. Однако фактически эта сумма может оказаться больше: в прошлом году при меньшем числе постановлений сумма наложенных ГИБДД санкций превысила 106,5 млрд рублей.

— Это примерно на 73 млрд рублей меньше, чем потратят на ремонт дорог в регионах по национальному проекту в ближайшие три года.

Александр Артемьев