Власти Татарстана утвердили правила поведения для граждан при введении режима повышенной готовности

Кабмин Татарстана утвердил правила поведения граждан при чрезвычайных ситуациях или введении режима повышенной готовности.

Первым пунктом в документе указана обязанность граждан выполнять решения президента РТ или правительства республики, направленные на защиту населения.

Отдельно проговаривается, что при введении режима повышенной готовности граждане обязаны соблюдать общественный порядок, иметь при себе документы и предъявлять их по первому требованию уполномоченных лиц.

Кроме того, запрещено делать что-либо, что угрожает жизни, безопасности, здоровью или санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, а также распространять ложную информацию об угрозе возникновения ЧС.

Постановление кабмина РТ подписано 12 февраля премьер-министром республики Алексеем Песошиным.