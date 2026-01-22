Власти Казани утвердили проект «Седьмое небо» на месте старого аэропорта

Первые объекты планируется ввести в эксплуатацию к 2032 году, а полностью завершить строительство — к 2039 году

Исполнительный комитет Казани утвердил проект планировки территории микрорайонов №8 и 8А жилого района «Седьмое небо».

Проект предусматривает комплексное освоение территории площадью 34,68 га, расположенной вблизи улицы Патриса Лумумбы, Казанского ипподрома и проспекта Альберта Камалеева.

Планируется строительство современной многоэтажной жилой застройки общей площадью 303 062,4 кв. метра, рассчитанной на проживание примерно 9 506 человек. Особое внимание уделяется созданию комфортной городской среды: сохранению зеленых зон, строительству благоустроенных дворов, скверов и бульваров общей площадью 5,719 гектара.





Кроме того, проект предполагает формирование развитой социальной инфраструктуры. Будут построены две общеобразовательные школы на 1 700 учащихся, три детских сада на 730 детей, а также поликлиника на 243 посещения в смену. Дополнительно создадут объекты административно-делового, общественного и торгово-бытового назначения, включая бизнес-центры, культурные и спортивные комплексы.

Транспортная доступность территории улучшится благодаря реконструкции и расширению магистралей, строительству новых дорог и организации удобных транспортных развязок. Всего проектом предусмотрено 5 006 парковочных мест, включая подземные и плоскостные парковки.

Реализация проекта пройдет в два этапа: первый завершится к 2032 году, второй — к 2039 году. Это позволит постепенно вводить инфраструктуру в эксплуатацию, обеспечивая комфортные условия проживания будущих жильцов.

Дмитрий Зайцев