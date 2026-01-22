Комитет по охране ОКН отказал в участии в коллегии обществу по охране памятников Татарстана

В конце 2025 года члены общества оспаривали выводы экспертиз, исключавших 15 объектов из реестра ОКН

Фото: Артем Дергунов

Накануне на почту вице-премьера Татарстана Лилии Фазлеевой отправили письмо от председателя ТРО ВООПИиК Степана Новикова, в котором он обратился по вопросу выступления общества на заседании коллегии Комитета по охране ОКН РТ 23 января. Об этом сообщили в Татарстанском обществе охраны памятников истории и культуры.

— Обращение отправлено в связи с тем, что комитетом в участии с докладом общества в коллегии госоргана было официально отказано. ВООПИиК планировало выступить с рассказом о проблемах сохранения наследия РТ, — говорится в сообщении.

Также в письме говорится о том, что в конце 2025 года члены общества оспаривали выводы экспертиз, исключавших 15 объектов из реестра ОКН. Ответ комитета был формальным, а экспертизы вызывали сомнения, особенно исключение «Дома Филимонова», где родился Мулланур Вахитов.

— Наше общество весь 2025 год велo инвентаризацию ОКН, что требовало совместной работы с комитетом. Были и успешные примеры — удалось провести выявление и постановку на охрану семи объектов монументального искусства. Степан Викторович обратился с просьбой содействовать участию в коллегии для дальнейшего сотрудничества, — отметили в обращении.

Также отмечается, что специалисты ВООПИиК попросили прокуроров провести все необходимые действия в расследовании утраты после пожара ценного деревянного объекта на ул. Хади Атласи.

Никита Егоров