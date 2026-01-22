Губернатор Курской области Хинштейн попал в ДТП из-за сложных погодных условий

Машину занесло на обочину в Конышевском районе, губернатор находится в больнице без серьезных травм

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП в Конышевском районе из-за сложных погодных условий. Машину занесло на дороге, и она съехала на обочину. Об этом Хинштейн рассказал в своем телеграм-канале.

Глава региона находится в больнице. По его словам, серьезных последствий нет, пострадавших нет, столкновений с другими автомобилями не произошло. Александр Хинштейн извинился перед жителями района, с которыми не смог провести запланированные встречи.

Ариана Ранцева