Офлайн-свидания в вузах и колледжах, рост числа браков впервые за три года: ЗАГС подвел итоги 2025-го

Браков стало больше на 1,7%, разводов — на 20% меньше

Фото: Артем Дергунов

В 2025 году число браков в Татарстане выросло впервые за три года — правда, всего на 1,7%. Зато количество разводов сократилось сразу на 20%, сообщила сегодня на итоговой коллегии глава Управления ЗАГС Кабмина республики Эльвира Ахметова. Ведомство по-прежнему выступает за применение досудебной процедуры примирения супругов с участием медиатора, а сегодня выступило и с новым предложением: проводить в колледжах, вузах и даже министерствах быстрые свидания. Подробнее — в материале «Реального времени».

Чаще всего разводятся семьи, прожившие вместе более 10 лет

В 2025-м в Татарстане впервые за три года выросло количество заключенных браков, рассказала глава Управления ЗАГС Кабмина республики Эльвира Ахметова. Рост, правда, скромный: 1,7%. В Казани этот показатель составил 2,3%, в районах — 3,2%. Всего за год в регионе появилось 24 тыс. новых семей.

— Более 200 мужчин и женщин, вступивших в брак, старше 70 лет. При этом самому взрослому жениху — 92 года, невесте — 84, — поделилась Эльвира Ахметова.

В целом активный возраст создания семьи не изменился: для мужчин это 25—29 лет, для женщин — 18—24 года.

Как уточнила Эльвира Ахметова, активный возраст материнства остается стабильным — 25—29 лет. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Число разводов, по сравнению с 2024 годом, напротив, снизилось — сразу на 20%. Еще реже стали расходиться пары с детьми: -23% год к году. Всего в прошлом году распалось 10,8 тыс. семей. Интересно, что наибольшее количество разводов пришлось на пары со стажем совместной жизни от 10 до 19 лет — 30,2% от общего числа.

— В прошлом году 74% [разводов] оформлены на основании решения судов. Это означает, что в ЗАГСы семьи приходили уже с решением суда на руках. Поэтому мы по-прежнему считаем необходимым применение досудебной процедуры примирения супругов с участием медиатора, — подчеркнула глава Управления ЗАГС.

Медиацию уже оказывали в прошлом году: на базе психологического центра «Доверие» ее прошли 166 человек, Лиги медиаторов Поволжья — еще шесть.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На региональном уровне прорабатывается форма участия Лиги медиаторов Поволжья и пула экспертов общественных организаций в вопросах примирения супругов. Наше управление выразило готовность в разработке алгоритма информирования супругов о медиации при подаче заявления на развод в ЗАГСах, — добавила спикер.



Рождаемость и смертность остались загадкой

Данные о рождаемости и смертности на коллегии не раскрыли — еще в середине прошлого года их засекретил Росстат, причем по всей стране. В 2024-м, напомним, в России фиксировали исторический минимум рождаемости, сравнимый с показателями после объявления дефолта в 1998 году.

Как уточнила Ахметова, активный возраст материнства остается стабильным — 25—29 лет. Самой возрастной мамой стала 57-летняя женщина, родившая второго ребенка, а самым возрастным отцом — 64-летний татарстанец.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается многодетных семей, таких в республике насчитывается 58,7 тысячи. В шести воспитывают и вовсе десять детей, в трех — одиннадцать, в двух — двенадцать, а в одной — даже четырнадцать.

К слову, самыми необычными именами, которые выбирали татарстанцы для малышей, стали Буляк («Подарок» с татарского), Адар-Хан, Весения, Гулизар, Драгомир, Асылъяр.

Против онлайн-знакомств — быстрые свидания

Молодежь сегодня предпочитает знакомиться онлайн — такой способ выбирает 61% респондентов, поделилась глава Управления ЗАГС. Куда меньшей популярностью пользуются знакомства через друзей (14%) или на работе (9%).

— Онлайн-знакомства предпочитают еще и те, кто испытывает тревогу при знакомстве с глазу на глаз, ведь виртуально удобнее и быстрее найти общение. Но куда интереснее знакомства вживую — в парках, на катках, дискотеках, молодежных мероприятиях. Так ведь знакомились и наши родители, — говорит Эльвира Ахметова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По ее словам, у онлайн-знакомств есть и недостатки, например фейковые аккаунты или мошенники. Так что знакомства «вживую» актуальны, в том числе в формате быстрых свиданий.

— «Поляна знакомств» Мамадышского ЗАГСа вызвала живой интерес. За пару часов мы собрали более 200 анкет желающих познакомиться и включили их в единый телеграм-канал. Мы приглашаем вузы, ссузы, организации, предприятия, министерства, ведомства к совместному проекту — организации площадок для встреч и знакомств в самых популярных местах городов и районов. И форматы этих встреч могут быть от быстрых знакомств до интерактивных игр, культурных и спортивных мероприятий, — говорит глава Управления ЗАГС.

Приоритетом науки должны стать демографические исследования



Вице-президент Академии наук республики Марат Сафиуллин предложил создать в Татарстане новый республиканский сервис — «Семейный навигатор». Разработают его совместно с Минцифры и Минтруда Татарстана. Ожидается, что на этапе подачи заявления в ЗАГС он автоматически предоставит персонализированную информацию о всех доступных мерах поддержки. Также сервис должен интегрировать услуги ЗАГС с возможностью подачи заявлений на детские пособия, материнский капитал, запись в детский сад.

На базе районных отделений ЗАГС Марат Сафиуллин предложил организовать сбор и оцифровку семейных архивов и создать на их основе виртуальный музей. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, спикер выступил с инициативой запустить в Татарстане проект «Семейная летопись Победы и Труда». На базе районных отделений ЗАГС он предложил организовать сбор и оцифровку семейных архивов и создать на их основе виртуальный музей.

Ориентировано на развитие онлайн-услуг и само Управление ЗАГС — как говорит Эльвира Ахметова, стоит задача разработки специального цифрового помощника. Подробностей о новом сервисе в ведомстве пока не сообщили.



Наращивать объем научных исследований в сфере демографии призвала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. По ее словам, они должны стать главной задачей Академии наук, в частности действующего в нем Центра семьи и демографии.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Да, это не всегда прикладное исследование. Это в том числе и фундамент. В текущих условиях эта задача является приоритетной. [Если мы за нее возьмемся], то получим тот самый ощутимый вклад гуманитарных наук в программу научно-технологического развития Татарстана, — сказала она.