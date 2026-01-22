В Пестречинском районе на мать школьника составили протокол после отравления детей
По данным полиции, во время перерыва несовершеннолетние выпили газированный напиток, предложенный одноклассником
В Пестречинском районе Татарстана три подростка были госпитализированы с признаками отравления неизвестным химическим веществом. Инцидент произошел 21 января 2026 года в одной из школ района, сообщает МВД Татарстана.
По данным полиции, во время перерыва несовершеннолетние выпили газированный напиток, предложенный одноклассником. В ходе проверки выяснилось, что мальчик добавил в напиток химический реактив «от скуки» и не предупредил других детей.
В отношении матери подростка составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ о невыполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Решение примет районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая также оценит поведение школьника.
Ранее «Реальное время» писало, что прокуратура проверяет лицей «Алгоритм» после инцидента.
