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Экс-главу Марий Эл Маркелова признали виновным в получении взятки

11:24, 15.02.2021
Экс-главу Марий Эл Маркелова признали виновным в получении взятки
Фото: kremlin.ru

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода начал зачитывать приговор бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову. Его признали виновным во взяточничестве, пишет «Интерфакс».

«Суд установил, что Маркелов через посредника получил взятку в виде денег», — сказала судья.

Материалы дела составляют более 200 томов, то есть оглашение приговора может занять несколько дней.

Маркелов обвиняется во взятках в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и в незаконном приобретении оружия. Он не признал вину.

Напомним, что в ноябре 2020 года на суде по делу Маркелова гособвинение потребовало отправить его в колонию на 17 лет. Также прокуратура просит запретить ему на 3 года занимать руководящие должности.

Судебные приставы Марий Эл в декабре взыскали с экс-главы республики более 80 млн рублей.

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