Экс-главу Марий Эл Маркелова признали виновным в получении взятки

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода начал зачитывать приговор бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову. Его признали виновным во взяточничестве, пишет «Интерфакс».

«Суд установил, что Маркелов через посредника получил взятку в виде денег», — сказала судья.

Материалы дела составляют более 200 томов, то есть оглашение приговора может занять несколько дней.



Маркелов обвиняется во взятках в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и в незаконном приобретении оружия. Он не признал вину.

Напомним, что в ноябре 2020 года на суде по делу Маркелова гособвинение потребовало отправить его в колонию на 17 лет. Также прокуратура просит запретить ему на 3 года занимать руководящие должности.

Судебные приставы Марий Эл в декабре взыскали с экс-главы республики более 80 млн рублей.