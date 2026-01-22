Беляев навестил в больнице технического сотрудника лицея №37 Алсу Шайхулловну

Глава Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев навестил в больнице технического сотрудника лицея №37 Алсу Шайхулловну.

— Во время утреннего инцидента она проявила настоящую самоотверженность, приняв удар на себя. Алсу Шайхулловна получила травму руки. От имени всех нижнекамцев пожелал скорейшего выздоровления и выразил глубочайшую благодарность за ее мужество и выдержку в экстренной ситуации, — написал Беляев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сейчас женщина находится в травматологическом отделении, где ей оказывают всю необходимую медпомощь. Лечащий врач утверждает, что прогнозы положительные.

— Мы будем рядом, поддерживая Алсу Шайхулловну и ее семью всеми возможными способами, — подчеркнул глава района.

Ранее «Реальное время» писало, что возбуждено уголовное дело по факту нападения подростка на работницу лицея №37 в Нижнекамске. Педагоги учреждения обеспечили безопасность учащихся и персонала.

