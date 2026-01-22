В Татарстане на жилье для многодетных семей в 2026 году выделено 273,5 млн рублей

Средства предусмотрены для предоставления сертификатов многодетным семьям с пятью и более детьми

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане многодетные семьи, имеющие пять и более детей и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечиваются жилыми помещениями за счет бюджета республики посредством специальных сертификатов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

С 2007 по 2025 год для многодетных семей оформлен 651 такой сертификат. На 2026 год в бюджете Татарстана предусмотрены средства в размере 273,5 млн рублей на предоставление жилья указанной категории граждан.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане в 2025 году выделили 38,8 млрд рублей на поддержку семей с детьми.

Ариана Ранцева