Министру культуры Татарстана вручили награду за содействие МВД
Тем временем главные эксперт и разыскник МВД республики получили наградные пистолеты
Почетной гостьей на коллегии МВД Татарстана стала сегодня глава республиканского Минкульта Ирада Аюпова. Генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов вручил ей на мероприятии нагрудный знак «За содействие МВД».
Начальник республиканского управления угрозыска полковник Рефат Катипов получил из рук начальника наградное оружие — пистолет Макарова. Такой же награды был удостоен полковник Анас Мухаметзянов, возглавляющий экспертно-криминалистический центр МВД республики.
Напомним, на коллегии обсуждалась криминальная обстановка в республике на фоне международной ситуации, в частности борьба с врагами РФ, которые склоняют несовершеннолетних к диверсиям и выкачивают миллиарды путем мошенничества.
