Министру культуры Татарстана вручили награду за содействие МВД

16:43, 22.01.2026

Тем временем главные эксперт и разыскник МВД республики получили наградные пистолеты

Министру культуры Татарстана вручили награду за содействие МВД
Фото: предоставлено МВД по РТ

Почетной гостьей на коллегии МВД Татарстана стала сегодня глава республиканского Минкульта Ирада Аюпова. Генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов вручил ей на мероприятии нагрудный знак «За содействие МВД».

Начальник республиканского управления угрозыска полковник Рефат Катипов получил из рук начальника наградное оружие — пистолет Макарова. Такой же награды был удостоен полковник Анас Мухаметзянов, возглавляющий экспертно-криминалистический центр МВД республики.

Напомним, на коллегии обсуждалась криминальная обстановка в республике на фоне международной ситуации, в частности борьба с врагами РФ, которые склоняют несовершеннолетних к диверсиям и выкачивают миллиарды путем мошенничества.

