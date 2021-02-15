Минниханов: задача достигнуть ВРП в 5 трлн рублей остается

Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минэкономики РТ заявил, что перед властями региона по-прежнему стоит задача достигнуть ВРП в 5 трлн рублей.

«Задача по достижению ВРП до 5 трлн рублей, заложенная в стратегии-2030 Татарстана, была и остается, несмотря на необходимость корректировки», — сказал Минниханов в своем заключительном слове.

Напомним, по итогам ковидного 2020 года в Татарстане показатель валового регионального продукта снизился на 2,9% — до 2,447 трлн рублей.

В прошлом году президент РТ поставил задачу достигнуть показателя в 5 трлн рублей к 2030 году. Министр экономики Мидхат Шагиахметов уже рассказывал подробно, как планируется «разгонять» экономику республики в 2021 году.