Алексей Кудрин рекомендовал Татарстану обновить основные положения стратегии-2030

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, ставший одним из разработчиков социально-экономической стратегии-2030 для Татарстана, рекомендовал обновить основные положения программы. Об этом он сообщил на итоговой коллегии Минэкономики РТ, в которой принял участие посредством ВКС.

По его словам, необходимо разработать адаптационные сценарии развития экономики для преодоления шоков и дополнить ее мерами по цифровизации экономики. Так, 6 регионов уже приняли программы до 2035 года.

Особенно Алексей Кудрин акцентировал внимание на необходимости развития пространственного планирования казанской агломерации.



Нынешняя стратегия-2030 была принята в 2015 году. Одними из ее приоритетов являются формирование новой эффективной экономики, основанной на знаниях, развитие инновационной деятельности и высокотехнологичных секторов экономики.