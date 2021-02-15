Для роста доходов населения Татарстану необходимо достигнуть роста ВРП в 3,9%

Фото: Максим Платонов (архив)

Властям Татарстана придется приложить усилия, чтобы в 2021 году обеспечить рост валового регионального продукта на 3,9%. Это минимальная задача для устойчивого роста экономики.

«Для роста реальных доходов населения и перехода к устойчивому развитию экономики перед нами стоит серьезная и напряженная задача по обеспечению роста ВРП на 3,9% в 2021 году», — сказал на итоговой коллегии Минэкономики Татарстана глава министерства Мидхат Шагиахметов.

Для этого потребуется реализовать новый инвестцикл предприятий, стимулировать и поддерживать региональные вложения, ускоренно развивать сектор малого и среднего бизнеса, а также расширять рынки сбыта татарстанской продукции.

Напомним, ВРП Татарстана в 2020 году снизился по сравнению с показателем предыдущего года на 2,9% — до 2,447 трлн рублей. Приблизительно такой прогноз и давали в Минэкономики РТ.