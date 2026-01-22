За неделю в Татарстане более 12 тыс. человек заболели гриппом и ОРВИ

Заболеваемость COVID-19 снизилась за год на 43%

Фото: Динар Фатыхов

На третьей неделе 2026 года в Татарстане зарегистрировали 12 760 случаев ОРВИ и гриппа. Такое же количество заболевших зафиксировано и на второй неделе. При этом заболеваемость ниже эпидемического порога на 35,6%, сообщил Роспотребнадзор по республике.

— Доля положительных результатов на грипп снизилась до 65,8% (374 случая), преобладает вирус гриппа А, также активно началось выделение гриппа В. Эта тенденция соответствует прогнозируемой динамике эпидемического процесса, — говорится в сообщении.

Заболеваемость COVID-19 ниже аналогичного периода предыдущего года на 43%.

Сотрудники ведомства советовали татарстанцам соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

— Самое главное — не заниматься самолечением и при появлении любых симптомов респираторного заболевания обращаться за медицинской помощью, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в Татарстане заболеваемость коклюшем снизилась в 14 раз, а корью — в 4 раза.

Никита Егоров