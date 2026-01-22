За год IT-мошенники выкачали у татарстанцев почти 6 млрд рублей

При этом в 2025-м впервые за пять лет в республике фиксируют снижение регистрации таких преступлений

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Новеллы в Уголовном кодексе РФ обернулись снижением регистрации веб-афер в Татарстане. В июне 2025-го были внесены поправки в статью 187 об ужесточении ответственности за передачу банковских карт и доступа к счетам для совершения преступлений, а в сентябре в законе появились новые статьи об ответственности за незаконное использованием «сим-боксов», сообщил глава МВД Татарстана сегодня на итоговой коллегии ведомства.

Всего, по словам Дамира Сатретдинова, за год было зарегистрировано почти 25 тысяч преступлений в сфере IT-технологий, но впервые за пять лет их количество не возросло, а сократилось. В то же время размер ежедневного «дохода» аферистов от обмана татарстанцев составил более 16 млн рублей — 5 млрд 911 млн за год.

«Целые криминальные производства по мошенническому выкачиванию денег из россиян посредством интернета сосредоточены сейчас на Украине», — сообщил министр, отметив, что для противодействия этим угрозам отдел по борьбе с киберпреступностью министерства реорганизован в отдельное управление с увеличением штата.

Глава республики Рустам Минниханов поблагодарил сотрудников МВД за работу и заметил — кроме потери денег, граждане в таких случаях сталкиваются и с невосполнимым моральным ущербом. Он предложил максимально использовать возможности законодательства по противодействию киберпреступникам в части наказания дроперов и лиц, которые предоставляют мошенникам оборудование для связи. А еще — уделить больше внимание профилактике таких преступлений силами всех органов власти, муниципальных образований и СМИ.

Также на коллегии МВД генерал Сатретдинов рассказал о борьбе с врагами РФ и фактах вовлечения в диверсии и теракты даже россиян, прошедших через СВО.