Глава Башкирии поручил подготовить план по снижению смертности: «Это должен быть большой и важный документ»

Глава Башкортостана Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании раскритиковал и отправил на доработку доклад вице-премьера — главы Минтруда Ленары Ивановой о Годе здоровья и активного долголетия, так как там не было о сокращении смертности.

— О главной цели Года здоровья я сказал ясно — сокращение смертности! Ни одного слова об этом в проекте вашего доклада я не увидел. У вас есть про туризм, скандинавскую ходьбу и т.д. А главного — нет! — приводит слова Хабирова пресс-служба главы РБ.

Он поручил премьер-министру Андрею Назарову совместно с Ивановой и министром здравоохранения Максимом Забелиным детально проанализировать все причины смертей за прошлый год, в том числе в результате несчастных случаев и отравлений от алкоголя, и представить план по снижению смертности.

— Это должен быть большой и важный документ с перечнем поручений, — подчеркнул глава Башкирии.

Напомним, Башкирия возглавила рейтинг регионов по возможным манипуляциям со статистикой смертей от COVID-19.