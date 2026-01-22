В Казани за 2025 год закрыто около 2000 незаконных торговых точек

Власти проводят рейды, беседы с продавцами и уборку стихийных рынков

Фото: Динар Фатыхов

Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов отчитался о закрытии около 2000 незаконных торговых точек за 2025 год. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, ежедневно ведется работа по выявлению и ликвидации стихийных рынков: проводятся рейды, беседы с продавцами и уборка незаконных точек. Несмотря на то, что не всегда меры понимаются с первого раза, количество обращений по вопросам незаконной торговли значительно сократилось. На некоторых рынках уже начался ремонт.

Цель властей — полностью избавиться от незаконной торговли и привести городские рынки в чистый и упорядоченный вид.

Ранее «Реальное время» писало, что к январю 2026 года число МСП в Татарстане достигло 185,5 тысячи.



Ариана Ранцева