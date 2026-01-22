За 2025 год «Автодор» увеличил доходы от сбора платы почти на 25%

Количество поездок по трассам госкомпании также увеличилось

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году по трассам госкомпании «Автодор» автолюбители совершили 397 млн поездок (+18 млн за год), а объем сбора платы вырос до 140 млрд рублей (+25% за год), пишет «Интерфакс».

В 2025 году трафик увеличился на 4,8% — в 7 раз меньше, чем в год активного начала движения по М-12 от Москвы до Казани и по обходу Твери в составе М-11.

По словам Петушенко, в целом трафик остался примерно в тех же параметрах, что и в 2024-м.

— Доля трассы М-4 в формировании доходной части сбора платы составляет сейчас 47%. Хотя она начинает потихоньку падать, поскольку идет рост по М-11 и М-12. ЦКАД тоже вносит в общий трафик большой вклад, — подчеркнул спикер.

По плану, сбор платы за проезд по трассам «Автодора» в 2026-м соответствует показателям, указанным программой деятельности госкомпании до 2030 года. Согласно документу, в этом году на сети госкомпании должны собрать 141,7 млрд рублей платы за проезд.

Ранее Минтранс России сообщал, что к 2028 году на дорогах страны появится более 300 беспилотников.

Никита Егоров