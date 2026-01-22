Как Челны помогли Казани открыть новую базу для дорожников — такой пока нет даже в Москве

Переезд задержали, но теперь рабочие обзавелись теплыми мойками и ремчастью, а «нулевой пробег» больше не беспокоит коммунальщиков

После нескольких переносов сроков в Казани наконец открылась новая база МУП «Городское благоустройство». Объект, который власти обещали к лету 2025-го, ждали к зиме 2024-го, открылся только в январе. О том, кого ждут на предприятии, почему нашим дорожникам больше не нужна швейцарская техника и какие поручения дал глава города, — в материале «Реального времени».

«Даже в столице России до сих пор работают советские [базы]»

«В грязи буквально там работали», — с иронией вспомнил один из рабочих казанского МУП «Городское благоустройство» старую базу. С 2026 года вся бригада вместе с техникой перекочевала по новому адресу — с Гривской, 54 (неподалеку от Кремлевской дамбы) на Воровского, 50. Предприятие выросло в два раза и получило дополнительные 1,3 га, теперь его территория составляет 2,4 га вместо прежних, «стесненных», 1,1 га. Раньше места катастрофически не хватало — так, что остальную технику приходилось отправлять на хранение на Даурскую улицу. Теперь же самые «лакомые» земли отошли застройщикам.

Строительство базы, которая обсуживает Авиастроительный и Ново‑Савиновский районы, началось летом 2023 года с планом завершения к лету 2025‑го, однако уложиться в сроки не удалось. Даже распоряжение мэра Казани Ильсура Метшина от апреля 2024 года об ускорении работ не помогло: глава города рассчитывал увидеть действующее предприятие уже зимой 2024‑го, но обновленную базу продемонстрировали лишь спустя полгода после изначально намеченной даты. Сегодня Метшин смог оценить теплые мойки и новые зоны для ремонта тяжелой дорожной техники, склады для хранения реагентов и песко‑соляной смеси, а также обустроенные столовые, учебные классы и зону отдыха для рабочих.

— С точки зрения логистики раньше мы располагались на краю Кировского района — между ним и Вахитовским. Дорога занимала 20—25 минут. Если говорить об улицах Михаила Миля и Петра Витера, которые ведут в Авиастрой, — это наши «артерии». Раньше до них мы добирались примерно за 20 минут. Сейчас дорога занимает всего три минуты. Новая локация позволяет сократить «нулевой» пробег до объекта: как только сотрудник выезжает, он уже фактически на работе, — поделился с журналистами директор предприятия Камиль Закиров.

взято с сайта kzn.ru

На вопрос о том, есть ли в других городах России аналогичные территории, он ответил отрицательно. По его словам, Казань вновь подтвердила статус прорывного города для дорожников. Теперь здесь функционирует площадка с теплой ремонтной зоной, где одновременно можно проводить ремонт до 12 единиц дорожной техники.

— Мы бывали в Москве и в Петербурге — нигде не видели таких баз, как у нас. Даже в столице России до сих пор работают советские. То, что мы создали, — это, на мой взгляд, новый стандарт, к которому, думаю, все будут стремиться. Даже у частного бизнеса нет таких ремонтных зон для техники. И что особенно важно — все это было спроектировано и реализовано в очень сжатые сроки. Проект разрабатывался в Институте города Казани, — воодушевленно объяснял Закиров.

Метшин посмотрел на текущую базу и сразу дал поручение по «Горводзеленхозу»

Всего в Казани функционируют четыре МУПа, которые следят за содержанием дорог Казани. Но не стоит путать их с управляющими компаниями, которые отвечают за уборку придомовых территорий. В составе МУП «Городское благоустройство» — 132 единицы специализированной техники, из них 78 машин предназначены для зимнего содержания дорог. Но и им приходится нелегко от большого количества реагента на улицах Казани, который повреждает обувь пешеходов и разъедает снег. Эту проблему решила теплая мойка, где реагент смывается сразу после смены, из-за чего машина не стоит всю ночь с этой смесью на агрегатах.

Однако техника, как и любая другая машина, не застрахована от поломок. Как признался Закиров, каждую неделю что-то да уходит в ремонт. В основном требуются сварочные работы — не выдерживает металл. «Любая техника, работающая в таких условиях, вынуждена ломаться», — отметил он. Ситуацию помогла исправить программа капитального ремонта, благодаря которой удалось обновить машины возрастом более 20 лет.

взято с сайта kzn.ru

При этом Закиров заявил, что они не скучают по спецтехнике Boschung из Швейцарии. Впрочем, он признался, что именно сноубустер этой фирмы — «бриллиант в короне» предприятия. Все остальное, например техника Белоруссии, «достаточно надежная, как АК-47».

Во время осмотра у Метшина возник вопрос: что эффективнее — ремонтировать технику на собственной базе или создать единое для всех пространство для сложного ремонта? Закиров рассказал, что некоторые моторы чинят на месте, а что-то отсылают на капремонт. Замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев добавил, что по некоторой технике уже прошла гарантия, поэтому она нуждается чуть ли не в еженедельном ремонте. В ответ Метшин предложил проработать идею создания специализированного центра на базе МУП «Горводзеленхоз».

«Мы должны разобрать этот снегопад 3—4 января»

— Мы поставили перед собой задачу — сделать Казань комфортным и благоустроенным городом. А те руки, которые ежедневно делают это, — наши работники. Здесь все продумано: от медицинского обследования до проверки исправности техники. Сотрудники комфортно проводят время в ожидании пересменки. Такие условия вполне достойны столицы — это наш новый стандарт. Мы стремимся к тому, чтобы все муниципальные унитарные предприятия имели аналогичные условия — как для хранения техники, так и для ее капитального ремонта. В организации такого сложного процесса нет мелочей. Представьте: нужно обслуживать 23 млн кв. метров убираемой площади, где передвигается почти полмиллиона транспортных средств — личного и общественного транспорта. Летом необходимо чистить и мыть, зимой — вывозить снег. Это колоссальный объем работы, который выполняется руками тех людей, которых мы сегодня видели — и в кабинетах, и в гараже, где идет ремонт техники, — рассказывал Метшин.

Мэр также отметил, что главам районов Казани и директорам МУПов необходимо провести общее совещание. Однако, как уточнил Метшин, это планируется сделать позже — «когда работы будет поменьше, а то сейчас снега навалило».

— Мы должны разобрать этот снегопад 3—4 января, его последствия и оценить, кто как работал. Нужно разобрать, у кого какие новшества лучше сработали. В целом коллапса не допустили, хотя снегу было достаточно много, — похвалил глава города.

Ремонт техники проходит гораздо быстрее

Оптимизировать процессы на предприятии Казани помогла компания из Набережных Челнов. Директор по развитию компании «Лин Вектор» Наталья Чупина заявила, что их задачей было создать новые стандарты качества и ремонта техники.

— Если говорить о показателях скорости, то реакция на запросы в ремонтной зоне, например выезд слесарей или обеспечение запчастями, сократилась в несколько раз. По нашим оценкам, процесс стал быстрее примерно в три раза. Кроме того, заметно выросла скорость вывода техники из ремонта. На сегодняшний день мы можем уверенно говорить о приросте эффективности на 20—30%, — поделилась Чупина.

Как признался директор предприятия, оно испытывает нехватку кадров. Самая большая необходимость — в механизаторах, которые работают на тракторах, погрузчиках, мини-погрузчиках. Сейчас не хватает 17 человек, при этом вся необходимая техника есть.