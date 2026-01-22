«OBI Россия» меняет название на «DOM Лента»

Переход на новый бренд будет поэтапным в 2026 году, магазины продолжат работу в штатном режиме

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Сеть «OBI Россия» объявила о ребрендинге и продолжит работу под новым названием «DOM Лента» («Дом Лента»). Обновление отражает стратегическое развитие компании в сегменте товаров для строительства, ремонта и сада. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Дом Лента».



Ребрендинг затронет все ключевые элементы корпоративного стиля: визуальную айдентику, вывески магазинов, коммуникации с покупателями, униформу сотрудников, а также сайт и мобильное приложение. Переход на новый бренд будет проходить поэтапно в 2026 году, при этом магазины продолжат работать в штатном режиме.

Ранее «Реальное время» писало, что «Лента» покупает сеть магазинов OBI в России.

Ариана Ранцева