Больше половины казанцев используют ИИ для работы — исследование

Чаще всего нейросети помогают бизнесу автоматизировать рутинные процессы, работать с данными и создавать контент

Фото: Мария Зверева

Более половины предпринимателей (62%) из Казани уже используют ИИ в работе, следует из исследования Городских сервисов Яндекса. Это самый высокий показатель в России. Чаще всего нейросети помогают бизнесу автоматизировать рутинные процессы, работать с данными и создавать контент. Таковы результаты исследования Яндекс.

— Предприниматели применяют ИИ для разных задач. Больше всего они используют нейросети для поиска информации и генерации контента. На них поровну приходится 88% случаев использования. Далее следует общение с клиентами (6%), — говорится в сообщении.

Большинство казанцев (63%) обращаются к нейросетям несколько раз в неделю, еще треть — от месяца к месяцу. В шести из десяти случаев пользователи довольны результатом.

Наиболее популярным ИИ оказался среди предпринимателей из сферы ретейла и страхования. В среднем пользователи оценивают свои навыки работы с нейросетями на два балла из пяти — большинство лишь поверхностно знакомы с инструментами, попробовали их один-два раза, но не умеют создавать промпты или не в курсе всех функций.

— Сотрудники быстрее принимают решения и меньше отвлекаются на повторяющиеся операции, когда хотя бы часть рабочих процессов автоматизирована. Например, в нашей команде ИИ встроен в работу отдела продаж: он помогает готовиться к встречам и фиксировать договоренности. В результате время на подготовку к сделкам сократилось примерно на 20%, — отметила директор по продукту «Яндекс Go для бизнеса» Екатерина Никитина.

Ранее «Реальное время» писало про семь кейсов цифровизации в Татарстане.

Никита Егоров