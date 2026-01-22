В Татарстане на переоформление Пушкинской карты подали 160 тысяч заявлений

Это связано со сменой оператора федеральной программы. Особенно активно процесс идет в Менделеевском, Мензелинском и Новошешминском районах

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане продолжается массовый перевыпуск «Пушкинских карт» в связи со сменой оператора федеральной программы. На начало 2026 года жители республики подали около 160 тысяч заявлений на переоформление карт в ВТБ.

По словам управляющей ВТБ в Татарстане — вице-президента Марьям Давлетшиной, банк заблаговременно начал принимать заявления от держателей карт.

— И, как мы видим, переход идет очень активно: жители Менделеевского, Мензелинского и Новошешминского районов задали очень хороший темп для всей республики, — отметила Марьям Давлетшина.

Программа «Пушкинская карта», запущенная в 2021 году, направлена на повышение доступности культурных событий для молодежи и привлечение их к посещению учреждений культуры. Условия программы остаются неизменными: молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить карту и получить 5000 рублей на посещение культурных мероприятий, из этой суммы до 2000 рублей можно потратить на кино. Выпуск пластиковой карты в 2026 году осуществляется бесплатно.



Наталья Жирнова