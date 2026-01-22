Безработица начинает расти — ВЦИОМ

В декабре россияне отметили больше увольнений в своем ближайшем окружении, чем месяцем ранее

Фото: Роман Хасаев

Динамика безработицы в декабре 2025 года повторяет ситуацию сентября — октября того же года, сообщает ВЦИОМ.

— В декабре россияне отметили больше увольнений в своем ближайшем окружении, чем месяцем ранее. Выросла доля тех, у кого в окружении четыре и более человек потеряли работу (6%, +2 п.п. за месяц), и сократилась доля тех, у кого в окружении нет потерявших работу (65%, -2 п.п. за месяц), — говорится в отчете.

Эмпирической базой для расчета индексов служат данные всероссийского опроса. Индекс безработицы демонстрирует актуальность проблемы безработицы. Показатель рассчитывается как разница положительных и отрицательных ответов на вопрос «Сколько человек среди ваших близких, знакомых потеряли работу в течение последних двух-трех месяцев?». Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем выше актуальность проблемы для респондентов.

Ранее сообщалось, что в Казани зарегистрированная безработица сохраняется на рекордно низком уровне, но растет скрытая.

Никита Егоров