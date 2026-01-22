Новости общества

14:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Поэтессу Веру Полозкову* объявили в розыск в России

18:33, 22.01.2026

В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга ее внесли в феврале 2025 года

Поэтессу Веру Полозкову* объявили в розыск в России
Фото: Михаил Захаров

Поэтессу Веру Полозкову* объявили в розыск в России. Об этом сообщили на сайте МВД РФ.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Полозкова Вера Николаевна, — говорится в карточке в базе розыска.

В феврале 2025-го Полозкову* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Ранее глава МВД Татарстана отчитался о борьбе с врагами России: выявлено семь пособников спецслужб Украины.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также