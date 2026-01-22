Поэтессу Веру Полозкову* объявили в розыск в России
В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга ее внесли в феврале 2025 года
Поэтессу Веру Полозкову* объявили в розыск в России. Об этом сообщили на сайте МВД РФ.
— Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Полозкова Вера Николаевна, — говорится в карточке в базе розыска.
В феврале 2025-го Полозкову* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Ранее глава МВД Татарстана отчитался о борьбе с врагами России: выявлено семь пособников спецслужб Украины.
