В Кремле оценили предложение Илона Маска побеседовать с Путиным

Фото: Daniel Oberhaus / flickr.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает интересным предложение американского бизнесмена Илона Маска пообщаться с Владимиром Путиным в голосовой соцсети Clubhouse. Правда, для начала необходимо выяснить, о чем будет разговор.

Основатель компаний Илон Маск Tesla и SpaceX в своем аккаунте в Twitter упомянул официальный аккаунт Кремля. Он предложил Владимиру Путину поговорить в голосовой соцсети Clubhouse.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse? — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

В Кремле инициативу оценили и назвали интересной.

«Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать», — передает слова Пескова ТАСС.

Ранее американский предприниматель Илон Маск стал лидером среди самых богатых людей планеты по недельному приросту состояния. За неделю он разбогател на $11,5 миллиарда.



Ольга Плешкова