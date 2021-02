В Кремле оценили предложение Илона Маска побеседовать с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает интересным предложение американского бизнесмена Илона Маска пообщаться с Владимиром Путиным в голосовой соцсети Clubhouse. Правда, для начала необходимо выяснить, о чем будет разговор.

Основатель компаний Илон Маск Tesla и SpaceX в своем аккаунте в Twitter упомянул официальный аккаунт Кремля. Он предложил Владимиру Путину поговорить в голосовой соцсети Clubhouse.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?