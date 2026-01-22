Олимпийский мишка 1980 года стал талисманом сборной на Играх-2026

Регистрация знака завершена в январе, заявку в Роспатент подали летом 2025 года

Фото: Юрий Лизунов / Иллюстрация из книги Ивана Корнеева «Олимпийский Мишка»

Олимпийский комитет России зарегистрировал талисман национальной сборной на Олимпийских играх 2026 года в Италии. В качестве символа выбран олимпийский мишка образца Игр 1980 года в Москве, следует из данных Роспатента, пишет ТАСС.

Заявка на регистрацию товарного знака «Мишка» была подана в июле 2025 года и зарегистрирована в январе 2026 года. Знак оформлен по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг. Срок действия исключительного права установлен до 2 июля 2035 года.

Ранее, 10 декабря, министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил на Олимпийском собрании, что мишка образца 1980 года станет талисманом сборной на Играх в Италии.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.



Ариана Ранцева