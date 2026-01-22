Историческая усадьба Гагарина в Татарстане продана на торгах
Инвестор начнет реставрацию объекта наследия, ранее сложного в юридическом оформлении
Историческая усадьба Гагарина в Камско-Устьинском районе Татарстана продана на торгах инвестору. В ближайшее время начнется масштабная реставрация объекта наследия. Об этом сообщила в своем телеграм-канале помощник главы Татарстана Олеся Балтусова.
По словам представителей региона, процесс поиска инвестора был долгим и сложным из-за юридических коллизий. Новый собственник уже подписывает договор как победитель торгов и планирует сохранить историческую ценность усадьбы, расположенной на «Волжской тропе».
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане продолжаются работы по восстановлению заводской конторы товарищества «П.К. Ушков и К».
