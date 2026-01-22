Минземимущества Татарстана объявило аукцион по продаже казенного имущества
В лот входят объект незавершенного строительства и участок 5 622 кв.м в Верхнеуслонском районе
Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило о продаже имущества, принадлежащего казне республики.
В лот включены объект незавершенного строительства очистных сооружений водоснабжения с готовностью 95% в коттеджном поселке «Пятидворье» Верхнеуслонского района, а также земельный участок площадью 5 622 кв. м для коммунального обслуживания. Начальная цена имущества составляет 16 160 303,24 рубля с НДС, шаг аукциона — 177 763 рубля.
Ранее «Реальное время» писало, что в бюджет Татарстана поступило более 11 млрд рублей от госимущества.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».