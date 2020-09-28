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Итоги дня: пожар на складе Николая Ураева, евро по 92 рубля, конфликт в Нагорном Карабахе

19:00, 28.09.2020
Итоги дня: пожар на складе Николая Ураева, евро по 92 рубля, конфликт в Нагорном Карабахе
Фото: Дарья Пинегина

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 28 сентября.

  • Сегодня в Казани сгорел склад, расположенный на улице Короленко 58/1, рядом с заводом «Элекон». Дым от пожара был виден по всему городу. Склад принадлежит бывшему директору «Элекона», экс-депутату Казгордумы Николаю Ураеву-младшему. Подробнее — в материале «Реального времени».
  • Продолжается вооруженный конфликт в непризнанной республике Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «боевые действия должны быть немедленно прекращены, а урегулирование конфликта и последствий нынешнего обострения должно перейти в политико-дипломатическое русло».
    Представители армянской и азербайджанской диаспор в Татарстане сообщили «Реальному времени», что на фоне противостояния двух государств соотечественники участников конфликта в Татарстане сейчас сохраняют нейтралитет.
Фото Максима Платонова
  • В Казани приостановили свою деятельность три отеля и 11 хостелов, закрылся на реконструкцию отель «Милена», сейчас в столице Татарстана 240 средств размещения гостей. Пассажиропоток Казанского аэропорта составил около 540 тыс. человек, что в два раза меньше, чем прошлым летом. Подробнее — в материале «Реального времени».
  • Салаватский суд Башкирии приговорил к реальному лишению свободы «беглую кассиршу» Луизу Хайруллину и ее мужа Марата за присвоение более 25 млн рублей из банка. Она получила пять лет колонии, он — шесть лет.
  • Сегодня в Татарстане отмечается 100-летие со дня образования Совета Народных Комиссаров АТССР (Совнаркома) — первого республиканского правительства. Вопрос об этом рассматривался 28 сентября 1920 года на первом пленарном заседании ТатЦИКа.
Фото Максима Платонова
  • В Татарстане будет создан новый общественный совет — Совет неравнодушных граждан при республиканской прокуратуре. Такое решение было принято в ходе совместного приема жителей республики, который сегодня утром провели заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев и прокурор РТ Илдус Нафиков.
  • Сегодня впервые с января 2016 года стоимость евро превысила 92 рубля. Также впервые с 2 апреля курс доллара на Московской бирже превысил 79 рублей.
  • В октябре Россия выйдет на плато по распространению коронавируса, и затем заболеваемость будет снижаться. По словам советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева, «пик вряд ли будет».
  • Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения трупа женщины в машине на улице Товарищеской в Казани. О происшествии «Реальному времени» стало известно одному из первых.
Фото: realnoevremya.ru
  • Депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере — ущерб оценивают в 185 млн рублей. В рамках уголовного дела провели обыск у отца депутата, экс-губернатора региона Сергея Левченко, который ушел в отставку в прошлом году.
  • В Тукаевском районе Татарстана начался конкурс на замещение должности главы исполкома. С сегодняшнего дня, 28 сентября, стартует прием заявок. Он продлится до 17 октября.
  • Зимой 2020—2021 годов в России в ряде регионов возможны аномалии среднемесячной температуры. По данным Гидрометцентра, в ноябре в столице Татарстана показатели будут выше нормы среднемесячных показателей. В декабре и январе температура установится в пределах нормы.
  • Между тем теплая сухая погода в РТ сохранится до конца недели. Температура воздуха будет достигать от 17 до 22 градусов тепла.
Фото Рината Назметдинова
  • Татарстан занял 27-е место из 85 в рейтинге за 2019 год по приверженности населения здоровому образу жизни и набрал 70,1 балла. В 2018 году республика занимала в рейтинге 18-е место.
  • На проходной казанского ПАТП №2 начала функционировать новая автоматическая система контроля сотрудников, которая замеряет им температуру и проверяет свежесть дыхания на предмет употребления алкоголя.
Дарья Пинегина
ЭкономикаОбществоБизнес
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