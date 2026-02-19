Ипотека стимулировала кредитование экономики в январе
Снижение портфеля других розничных кредитов приостановилось, а корпоративное кредитование продолжило сокращаться
В январе 2026 года годовой прирост кредитования экономики сохранился на уровне предыдущего месяца и составил 9,4%. Основной причиной роста стал спрос населения на ипотеку перед ужесточением условий льготной программы для семей с детьми, сообщает Центробанк.
При этом снижение портфеля других розничных кредитов приостановилось. Корпоративное кредитование продолжило сокращаться, в том числе из-за более активного погашения компаниями своих обязательств после получения бюджетных средств в декабре.
Вклад бюджетных операций в кредитование также снизился. Эти факторы привели к замедлению годового роста денежной массы до 11% в январе.
Ранее «Реальное время» писало, что годовая инфляция в России в январе 2026 года выросла до 6%.
