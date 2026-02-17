Индекс Мосбиржи снизился на 0,62% по итогам торгов

Инвесторы следят за переговорами РФ — США — Украина и динамикой сырьевых цен

Фото: Максим Платонов

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник снизился на 0,62% и составил 2 765,33 пункта, пишет ТАСС.

Как отметил эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Александр Шепелев, индекс Мосбиржи продолжает консолидацию ниже отметки 2 800 пунктов и во второй половине дня перешел в отрицательную зону. Инвесторы следят за переговорами трехсторонней группы РФ — США — Украина, стартовавшими в Женеве, и на фоне отсутствия конкретики воздерживаются от активных действий. Дополнительное давление на рынок оказывают снижение цен на нефть и драгоценные металлы на фоне укрепления доллара.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, российский рынок акций завершил день небольшим снижением на фоне геополитической неопределенности и падения цен на сырье.

Лидерами роста стали акции ВУШ Холдинг, прибавившие 8,4%. Среди лидеров снижения — бумаги золотодобывающей компании Селигдар (-3,6%) на фоне снижения цен на золото.

Ранее «Реальное время» писало, что Банк России установил курс доллара на уровне 76,73 рубля.

Ариана Ранцева