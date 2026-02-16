КАМАЗ открыл в Челнах завод автомостов стоимостью 6,5 млрд рублей

Реализация проекта обеспечит татарстанского автопроизводителя собственными комплектующими для всех моделей машин

Фото: Артем Дергунов

Татарстанский автопроизводитель КАМАЗ запустил на своей производственной площадке в Челнах завод, на котором будут производить автомобильные мосты. Об этом сообщил секретариат первого вице-премьера страны Дениса Мантурова. Церемония запуска прошла в честь 50-летия КАМАЗа, пишет ТАСС.

В создание данной производственной площадки инвестировали 6,5 млрд рублей. Из этой суммы почти 5 млрд рублей выделил Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа в рамках программы «Автокомпоненты».

Предприятие начнет производить мосты и для классических грузовиков поколения К3, и для нового К5. Реализация проекта обеспечит татарстанского автопроизводителя собственными комплектующими для всех моделей машин.

— Что важно, все их ключевые компоненты также имеют российское происхождение, — подчеркнул Мантуров.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата на КАМАЗе выросла на 1%, не достигнув 100 тыс. рублей.

Никита Егоров