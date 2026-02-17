Новости экономики

Госдолг Татарстана сократился на 86 млн рублей за месяц

13:19, 17.02.2026

Большая часть задолженности — по федеральным кредитам

Госдолг Татарстана сократился на 86 млн рублей за месяц
Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 1 февраля 2026 года объем госдолга Татарстана составил 97,9 млрд рублей. Из них 90,1 млрд — по федеральным бюджетным кредитам и 7,8 млрд — обязательства по предоставленным госгарантиям республики, сообщила пресс-служба регионального Минфина.

— По сравнению с началом года данный показатель уменьшился на 86,29 млн рублей, — отмечается в сообщении.

Отметим, что еще 1 октября госдолг республики составлял 99,19 млрд рублей. Иными словами, за последние четыре месяца он сократился на 1,29 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что внешний долг России впервые за 20 лет превысил 60 млрд долларов.

Никита Егоров

