Госдолг Татарстана сократился на 86 млн рублей за месяц

Большая часть задолженности — по федеральным кредитам

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 1 февраля 2026 года объем госдолга Татарстана составил 97,9 млрд рублей. Из них 90,1 млрд — по федеральным бюджетным кредитам и 7,8 млрд — обязательства по предоставленным госгарантиям республики, сообщила пресс-служба регионального Минфина.

— По сравнению с началом года данный показатель уменьшился на 86,29 млн рублей, — отмечается в сообщении.

Отметим, что еще 1 октября госдолг республики составлял 99,19 млрд рублей. Иными словами, за последние четыре месяца он сократился на 1,29 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что внешний долг России впервые за 20 лет превысил 60 млрд долларов.

Никита Егоров