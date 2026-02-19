Татарстан оказался среди регионов с наименьшей долей отказов по автокредитам

Фото: Максим Платонов

Доля отказов по заявкам на автокредиты в январе в Татарстане составила 77,5%. При этом по сравнению с другими регионами России данный показатель стал одним из наименьших, пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наименьшие доли отказов зафиксировали в Республике Чувашия (74,8%) и Удмуртской Республике (77,4%). На третьем месте по этому показателю оказался Татарстан. Также в топ-5 попали Санкт-Петербург (78,1%) и Нижегородская область (78,3%). Москва заняла в данном рейтинге шестое место (79%).

В свою очередь, наибольшие доли отказов по автокредитам в январе отметили в Иркутской области (89,5%), Алтайском (88,5%) и Красноярском (88,4%) краях, а также в Кемеровской (88%) и Омской (87,6%) областях.

В целом по России доля отказов по автокредитам в январе 2026-го увеличилась на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, или до 83,7%. Однако по сравнению с декабрем прошлого года этот показатель уменьшился на 0,8%.

Никита Егоров