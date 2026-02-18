В 2025 году бизнес в Татарстане взял на 30% больше кредитов

Суммарный объем заемных средств превысил 2,4 трлн рублей

Фото: Михаил Захаров

В 2025 году юридические лица и индивидуальные предприниматели в Татарстане получили кредитов на 2,4 трлн рублей, следует из свежих данных Центробанка. Объемы кредитования в минувшем году оказались на 30% больше уровня 2024-го, когда бизнесу было выдано 1,8 трлн рублей.

Двумя самыми «жаркими» месяцами в 2025 году стали февраль и ноябрь, рост кредитования в которых, по сравнению с этими же месяцами в 2024-м, превысил 94% и 95% соответственно. Значительный рост, на 80%, был в июне. А единственным месяцем, показавшим снижение объемов полученных кредитов, стал май (-20%).

В абсолютных цифрах среди отраслей производства лидером по объему кредитования стала обрабатывающая промышленность. Предприятия этой сферы получили в 2025 году более одного триллиона рублей кредитов — на 50% больше уровня 2024-го, когда им выдали 706 млрд. Наибольший относительный рост — на 200%, или в два раза, — приходится на предприятия, занятые добычей полезных ископаемых. Они в 2025 году получили кредитов на 390 млрд против 130 млрд в 2024-м. Практически все средства ушли организациям, занимающимся добычей топливно-энергетических ресурсов. Прочие организации этой сферы получили 235 млн рублей кредитов против 208 млн в 2024-м (+13%).

Из основных видов экономической деятельности наибольшее снижение объемов кредитования приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Предприятия этого сектора взяли в 2025-м кредитов на 6,4 млрд рублей против 15 млрд в 2024-м (-57%). Еще сильнее снижение оказалось у «прочих» видов экономической деятельности — с 58 до 20 млрд рублей (-66%).

Артем Гафаров