Индикатор бизнес-климата в России снизился до 0,2 пункта
Это минимальное значение с октября 2022 года
В России индикатор бизнес-климата (ИБК) снизился с 1,5 пункта до 0,2 пункта. Это минимальный уровень с октября 2022 года, когда показатель составлял 1,1 пункта. Такие данные приводятся в «Мониторинге предприятий» Банка России.
В регуляторе сообщили, что оценки бизнес-климата сократились по сравнению с январем из-за ухудшения текущих показателей прежде всего по спросу. При этом краткосрочные ожидания компаний оказались выше январских значений.
Основной вклад в снижение ИБК внесли предприятия добычи полезных ископаемых, сферы услуг и транспортного комплекса. Показатель по оценкам бизнес-климата в феврале также снизился и достиг минимума с июля 2022 года. Снижение отмечено почти во всех видах деятельности, за исключением электроэнергетики и водоснабжения. Наиболее заметное падение зафиксировано в торговле автомобилями и добыче полезных ископаемых.
В то же время краткосрочные ожидания предприятий в феврале выросли. Самые позитивные прогнозы сохраняются в сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах. На динамику свободного ИБК в феврале в основном повлияло снижение оценок у крупных компаний, а также у малых и микропредприятий, тогда как средний бизнес практически не изменил свои январские оценки.
