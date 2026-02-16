Индикатор бизнес-климата в России снизился до 0,2 пункта

Это минимальное значение с октября 2022 года

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В России индикатор бизнес-климата (ИБК) снизился с 1,5 пункта до 0,2 пункта. Это минимальный уровень с октября 2022 года, когда показатель составлял 1,1 пункта. Такие данные приводятся в «Мониторинге предприятий» Банка России.

В регуляторе сообщили, что оценки бизнес-климата сократились по сравнению с январем из-за ухудшения текущих показателей прежде всего по спросу. При этом краткосрочные ожидания компаний оказались выше январских значений.

Основной вклад в снижение ИБК внесли предприятия добычи полезных ископаемых, сферы услуг и транспортного комплекса. Показатель по оценкам бизнес-климата в феврале также снизился и достиг минимума с июля 2022 года. Снижение отмечено почти во всех видах деятельности, за исключением электроэнергетики и водоснабжения. Наиболее заметное падение зафиксировано в торговле автомобилями и добыче полезных ископаемых.

В то же время краткосрочные ожидания предприятий в феврале выросли. Самые позитивные прогнозы сохраняются в сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах. На динамику свободного ИБК в феврале в основном повлияло снижение оценок у крупных компаний, а также у малых и микропредприятий, тогда как средний бизнес практически не изменил свои январские оценки.



Ариана Ранцева